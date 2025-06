Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kinderwagen mit Kind rollt in den Spoykanal - Eltern retten das Kind aus dem Wasser - alle blieben unverletzt

Kleve (ots)

Am 06.06.2025 gegen 20:00 Uhr hielten sich die Eltern mit ihrer 17 Monate alten Tochter am Ufer des Spoykanals in der Klever Innenstadt auf. In einem unachtsamen Moment rollte der Kinderwagen den abschüssigen Uferbereich hinunter und stützte in den Kanal. Die Eltern sprangen sofort hinterher und konnten das Kind aus dem Wasser retten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich alle Personen schon wieder an Land. Der alarmierte Notarzt untersuchte das Kind und konnte keine Verletzungen feststellen. Auch die Eltern blieben bei der Rettungsaktion unverletzt.

