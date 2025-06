Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Streit zwischen Pedelec-Fahrer und Autofahrer in Pont eskaliert

Fahrrad beschädigt

Polizei sucht schwarzen Mercedes

Geldern (ots)

Auf dem Neerponter Weg in Geldern-Pont entwickelte sich am Sonntag (01. Juni 2025) gegen 16:45 Uhr aus einem derzeit für die Polizei noch nicht nachvollziehbarer Streit zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Mercedes-Fahrer eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pedelec-Fahrer war mit seinem Hund auf dem Neerponter Weg zwischen der Reithalle und einem Stauden-Betrieb in Richtung der B 58 unterwegs, als sich ihm von hinten ein Auto näherte. Der Radfahrer fuhr nach eigenen Angaben an die Seite und blieb stehen, um das Fahrzeug auf dem schmalen Weg passieren zu lassen. Das Auto sei jedoch neben ihm stehen geblieben und es habe sich ein Streitgespräch entwickelt. Der Fahrer des Autos, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes, möglicherweise vom Typ E-Klasse, gehandelt haben soll, habe ihm dann gedroht. Er habe den Pkw etwas zurückgesetzt und sei dann langsam vorgefahren. Der Radfahrer sei daraufhin von seinem Pedelec gesprungen, welches dadurch zu Boden gefallen sei. Das Auto wäre weitergefahren und hätte das Rad beiseite geschoben, woraufhin es beschädigt wurde. Der Mercedes habe sich dann entfernt. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 70 Jahre alt - circa 180cm groß - europäischer Phänotypus

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt derzeit aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zunächst wegen Verkehrsunfallflucht, allerdings könnten je nach dem Ergebnis der weiteren Ermittlungen auch andere Straftaten wie beispielsweise Sachbeschädigung oder Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Betracht kommen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mercedesfahrer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den diesen oder den Vorfall am Neerponter Weg geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell