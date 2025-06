Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spiegel abgefahren

Verursacher begeht Fahrerflucht

Geldern (ots)

In Geldern wurde in der Zeit von Mittwoch (04. Juni 2025), 19:00 Uhr bis Donnerstag (05. Juni 2025), 12:20 Uhr, ein auf einem Parkstreifen an der Straße Südwall abgestellter schwarzer Pkw vom Typ BMW G 5 beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 10 in Richtung Westwall geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fahrzeuges touchiert und stark beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat sich dann unerlaubt entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell