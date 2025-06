Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht an der Straße Am Nierspark

schwarzer BMW X2 beschädigt

Geldern (ots)

Ein an der Straße Am Nierspark abgestellter schwarzer BMW X2 wurde in der Zeit von Montag (02. Juni 2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch (04. Juni 2025) 15:00 Uhr, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war auf einem Parkstreifen rechts der Fahrbahn gegenüber der Hausnummer 54 abgestellt. Anhand der Beschädigungen, die sich über die gesamte linke Seite des Fahrzeuges ziehen, hat vermutlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Unfall bei der Vorbeifahrt mit einem Kraftfahrzeug verursacht. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

