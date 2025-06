Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pkw-Brand an der Thielenstraße

Polizei geht von Brandstiftung aus

Goch (ots)

Am Freitag (06. Juni 2025) gegen 02:30 Uhr stellten Anwohner der Thielenstraße in Goch fest, dass ein an der Straße geparktes Fahrzeug in Brand geraten war. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr Goch brannte dieses Fahrzeug, ein Peugeot 208 Hybrid, vollständig aus. Durch diesen Brand wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt, ebenso wie Glasscheiben und Jalousien eines angrenzenden Hauses. Eine weitere Brandausdehnung konnte verhindert werden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, beispielsweise über verdächtige Feststellungen im Bereich der Thielenstraße, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell