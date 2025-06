Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung und Korrektur zum Verkehrsunfall mit einem 15-jährigen Pedelec-Fahrer

Goch (ots)

Die zunächst anhand der Verletzungen, die ein 15-jährige Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (05. Juni 2025) in Goch erlitten hatte, befürchtete Lebensgefahr konnte nach dem Transport in eine Klinik in Nijmegen und den dortigen Untersuchungen ausgeschlossen werden. Sie stellten sich im Krankenhaus glücklicherweise als vergleichsweise leicht heraus. In der ursprünglichen Meldung wurde als Unfallort u.a. ein Stichweg genannt, der zur Deichstraße gehören sollte. Tatsächlich handelte es sich dabei um einen Stichweg der Bleichstraße. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6050164 (sp)

