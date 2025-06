Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - 15-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rettungshubschrauber eingesetzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (05. Juni 2025) gegen 15:35 Uhr wurde ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Goch schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann aus Goch mit seinem Pedelec am Ende eines abgepollerten Stichweges, der zur Deichstraße gehört, unvermittelt auf die Fahrbahn der Karlstraße gefahren. Eine dort in Richtung der Straße Hinter der Mauer fahrende 39-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Goch, konnte den Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der für sie von rechts kam, nicht vermeiden. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Nijmegen zugeführt, derzeit ist eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Für die Landung und den Transport des Verletzten in den Rettungshubschrauber sowie für dessen Weiterflug zur Klinik wurde die Asperdener Straße in Höhe eines Feldes zeitweise voll gesperrt. Das gleiche galt für die Unfallstelle, an der das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Klever Polizei eingesetzt wurde. Das Pedelec und das Auto, ein VW Golf, wurden sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz wurde zu Betreuung der Angehörigen des Jungen eingesetzt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell