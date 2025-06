Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Dreist: Motorroller bei Probefahrt gestohlen

Goch (ots)

Eine Frau aus Goch hatte ihren Motorroller, ein rotes Kleinkraftrad der Sanyag, online zum Verkauf angeboten. Am Mittwoch (4. Juni 2025) gegen 13:00 Uhr war sie mit einem angeblichen Interessenten auf der Jakobstraße zu einer Besichtigung verabredet. Der Mann wollte eine Probefahrt machen, die Frau stimmte zu. Nachdem der Unbekannte mit dem Roller zweimal die Markusstraße hoch und runter gefahren war, fuhr er den Bürgersteig hoch und zwischen zwei Häusern in Richtung Gasdonker Straße davon. Der Mann wird beschreiben als etwa 1,50m groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hatte ein asiatisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Hose, schwarzem T-Shirt und einer schwarzen Cap bekleidet. Er sprach Englisch. Der Roller trug das Versicherungskennzeichen 525VOV. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

