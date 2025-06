Goch (ots) - Am Mittwoch (4. Juni 2025) zwischen 10:45 und 12:30 Uhr sind unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Hartogstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke in den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle ...

