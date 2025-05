Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohner empfängt Polizei mit Harpune

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Bei einem als randalierend gemeldeten Anwohner reagierten Streifenbeamte am Mittwoch, 30.04.2025, besonnen und konnten einen bevorstehenden Angriff mit einem Unterwassersportgerät verhindern. Der Mann wird verdächtigt, illegal Cannabis in seiner Wohnung angebaut zu haben und musste die Untersuchungshaft antreten.

Gegen 23:50 Uhr standen Streifenbeamte vor der Wohnungstür eines 32-Jährigen, der an der Straße Am Metallwerk in einem Mehrfamilienhaus in seinem Haushalt randaliert haben soll. Zunächst öffnete der Bewohner seine Tür. Beim Erkennen der Polizisten versuchte er, seine Tür schnell zu schließen. Dies misslang und der 32-Jährige griff nach einem gelben pistolenähnlichen Gegenstand, der in seinem Hosenbund steckte.

Reaktionsschnell brachten die Beamten den Mann zu Boden und fesselten ihn, bevor er die Sportharpune ziehen und einsetzen konnte. Neben der Eingangstür entdeckten die Polizisten eine Machete, die der Bewohner griffbereit platziert hatte.

In drei sogenannten Growboxen fanden die Polizisten mehrere Hanfpflanzen und Setzlinge auf, die in der Summe deutlich über dem privaten Bedarf lagen. Zudem stellten sie diverse Tüten, Dosen und Boxen mit Betäubungsmitteln sowie die Harpune, die Machete, ein Messer und einige Schlagringe sicher.

Weil dem 32-Jährigen sein Mietverhältnis gekündigt wurde, bestand aus Sicht der Ermittler der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Bielefeld Fluchtgefahr. Eine Haftrichterin des Amtsgerichts Bielefeld ordnete am Donnerstag, 01.05.2025, Untersuchungshaft für den 32-jährigen deutschen Tatverdächtigen an.

