Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubversuch bei Handy-Verkauf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei einer Verabredung wollte ein Unbekannter einem jungen Bielefelder am Dienstagabend, 29.04.2025, sein Mobiltelefon rauben. Der Räuber scheiterte aufgrund des Engagements des Handybesitzers.

Der junge Mann trat mit dem vermeintlichen Käufer über ein Online-Verkaufsportal in Kontakt. Das Treffen fand gegen 22:10 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Verleger-Straße statt, in dem der Verkäufer wohnt. Bei dem Verkaufsgespräch zog der Unbekannte plötzlich eine Schusswaffe und nahm das iPhone an sich.

Der Anwohner hinderte den Räuber an der beabsichtigten Flucht und konnte auch sein Handy zurückbekommen. Während er sich in einen Kellerraum zurückzog, verschwand der junge Tatverdächtige.

Die Beschreibung des Räubers:

Der Mann soll circa 20 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er war dunkel gekleidet, trug eine Kapuze und soll einen Oberlippenbart besitzen.

Die Polizei informiert

Bei allen Gewaltdelikten warnt die Polizei grundsätzlich vor dem persönlichen Einsatz gegen den oder die Angreifer. Insbesondere wenn Tatverdächtige mit Waffen hantieren oder körperliche Gewalt ausüben, sollte nichts unternommen werden, was sie zu unbestimmten Handlungen oder Gewaltanwendung veranlassen könnte. Wer eine Gegenwehr erwägt, sollte immer auch an die möglichen Risiken und Folgen denken.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu diesem Raub geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell