POL-PDNR: PKW Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Betzdorf (ots) - Am Samstagmorgen, den 25.01.2025, stellt eine Streife der Polizei Betzdorf um 03:25 Uhr eine Mercedes A-Klasse in der Wilhelmstraße fest. Der PKW raste an dem Streifenwagen vorbei in Richtung Wallmenroth. Der Mercedes fuhr mit über 100km/h durch Betzdorf. Zudem wurde der PKW unsicher in Schlangenlinien geführt, überfuhr Sperrflächen und schnitt Kurven. Das Fahrzeug konnte in Wallmenroth gestoppt ...

mehr