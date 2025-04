Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Haustürgeschäften!

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen, Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld erhielt Hinweise auf unseriöse Angebote von Fassaden-, Einfahrt- und Dachreinigungen im Stadtgebiet. Die Masche dabei ist stehts gleich: Plötzlich steht eine vermeintliche Reinigungsfirma vor der Tür, die anbietet, Reinigungsarbeiten durchzuführen. Die Umsetzung dessen soll dann auch umgehend erfolgen. In einem Fall kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Wallbox.

Am Montag, 28.04.2025, gegen 11:50 Uhr klingelte ein Mann an einem Haus an der Lange Straße. Er bot dem Hausbesitzer eine Fassadenreinigung an, die der 40-jährige Bielefelder jedoch ablehnte. Dessen ungeachtet, nahm der Unbekannte eine Art Sprühgerät zur Hand und besprühte damit die Hausfassade. Der Bielefelder nahm einen starken Geruch von Chlor wahr und stellte fest, dass das Mittel von der Fensterbank auf eine Wallbox lief. Dort hinterließ die Substanz ausgeblichene Stellen.

Darüber hinaus kam der Mann dem Bielefelder sehr unseriös vor. Er verwies ihn vom Grundstück, woraufhin sich der Unbekannte zunächst entfernte. Am Nachmittag kam der Mann jedoch zurück und bot nochmals seine Dienste an. Auch dieses Mal war er sehr aufdringlich. Angesprochen auf die Sachbeschädigung an der Wallbox, winkte er ab und behauptete, sie sei leicht zu entfernen. Abermals schickte ihn der Bielefelder weg.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur, gebräunte Haut, schwarze Haare und einen schwarzen, kurzen Vollbart. Er trug ein beschmutztes, weißes Arbeitsshirt mit Löchern und roter Aufschrift. Dies war jedoch kein Firmenname. Er fuhr einen weißen Mercedes, vermutlich eine V-Klasse oder ein Vito. Auf dem Beifahrersitz saß ein junger Mann.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 15 zu melden.

Die Polizei warnt vor Haustürgeschäften. Nehmen Sie solche Angebote nicht an! In der Regel handelt es sich bei solchen Angeboten um unseriöse Firmen, die zu viel Geld verlangen, Ihr Hab und Gut durch unsachgemäße Reinigung beschädigen und im Anschluss nicht mehr greifbar für Sie sind.

