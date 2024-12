Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - Einbrecher sind am Donnerstag, 05.12.2024, in zwei Wohnungen an der Carlo-Mierendorff-Straße eingedrungen und haben Geld und Schmuck erbeutet.

Zwischen 10:00 Uhr und 15:35 Uhr gelang es dem oder den Unbekannten, das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu betreten. Bislang ist unbekannt, ob die Haustür nicht verschlossen war oder ob ein Hausbewohner die fremden Personen ungeprüft in das Haus ließ.

In einer Etage drangen die Einbrecher gewaltsam durch zwei Flurtüren ein und suchten in den beiden Haushalten nach Wertgegenständen. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten sie Modeschmuck, Goldschmuck, darunter diverse Ringe und einen Armreif, sowie Bargeld.

Für Bewohner von Mehrfamilienhäusern empfiehlt die Polizei:

Risiken ergeben sich für Mehrfamilienhäuser und deren Bewohner durch offene Haus- und Nebeneingangstüren oder wenn Anwohner ohne Rückfragen, auch für fremde Personen, den elektrischen Türöffner betätigen.

Deshalb sollten Sie immer alle Eingangstüren geschlossen halten und nur Personen den Zutritt ermöglichen, die Ihnen bekannt sind oder beispielsweise durch die Hausverwaltung angekündigt wurden.

Achten Sie auf fremde Personen an und in Ihrem Wohnhaus sowie in der Nachbarschaft. Gibt es keine Erklärung für deren berechtigten Aufenthalt oder verhalten sich diese verdächtig, informieren Sie sofort die Polizei unter 110.

Hinweise zu der Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell