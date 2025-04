Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchten mit Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

KK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte Täter brachen am Samstag, 26.04.2025, in ein Einfamilienhaus an der Dornberger Straße ein und flüchteten mit Bargeld und Schmuck, nachdem sie durch die Hausbewohner gegen 21:30 Uhr gestört wurden. Einen Tresor ließen sie bei ihrer Flucht zurück.

Die unbekannten Täter näherten sich über den rückwärtig gelegenen Wirtschaftsweg dem Haus und gelangten zu einem Balkonvorsprung im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Als die Hausbewohner nach Hause zurückkehrten, flüchteten die Einbrecher unerkannt mit Bargeld und Schmuck vom Tatort. Einen Tresor, der zum Abtransport bereits bereitgestellt war, ließen sie zurück. Es soll sich nach Zeugenhinweisen um ein Pärchen (Mann und Frau) gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

