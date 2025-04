Polizei Bielefeld

POL-BI: Totalschaden durch Überholmanöver auf der A 2

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - Spexard - Die Polizei sucht den Fahrer eines Pkw, der am Sonntagnachmittag, 27.04.2025, an einem Unfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund beteiligt gewesen sein soll. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Rinteln schleuderte bei dem Unfall mit ihrem Dacia Sandero gegen die Mittelschutzplanke und wurde leicht verletzt.

Nach der Beschreibung der Dacia-Fahrerin und Zeugen fuhr sie gegen 15:20 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh auf dem mittleren Fahrstreifen. Zeitgleich soll sie ein anderer Pkw auf dem rechten Fahrstreifen überholt haben und sehr dicht vor ihrem Pkw eingeschert sein. Um einen Anstoß mit diesem Auto zu verhindern, habe sie voll abgebremst und die Kontrolle über ihren Dacia verloren. Nach einem Anstoß mit der Mittelschutzplanke kam der Pkw quer auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Rettungssanitäter behandelten die leichtverletzte 55-Jährige vor Ort. Der Sachschaden an dem totalbeschädigten Dacia beträgt circa 7.500 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. An drei Elementen der Mittelschutzplanke entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs sperrten Autobahnpolizisten den rechten Fahrstreifen. Sie hoben die Sperrung gegen 16:45 Uhr auf.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell