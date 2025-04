POL-BI: Auseinandersetzung bei Veranstaltung am Boulevard

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Altenhagen- Polizisten legten am Freitag, 18.04.2025, einen Ferrari mit einer nicht zulässigen Auspuffanlage still. Beamte des Verkehrsdienstes hielten am Car-Freitag gegen 18:00 Uhr einen 21-Jährigen mit einem Ferrari im Bereich der Ostwestfalenstraße Ecke Altenhagener Straße an und kontrollierten ihn. Aufgefallen war den Polizisten die außerordentliche Lautstärke des Fahrzeugs. ...

mehr