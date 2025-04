Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten auf der A2 behindern den Wochenendreiseverkehr

Bielefeld (ots)

HAK / Bielefeld - BAB2 Am 26.04.2025, gegen 16:10 Uhr, ereigneten sich auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz in Fahrtrichtung Hannover gleich zwei Verkehrsunfälle mit mehreren verletzten Personen. Zunächst befuhr ein 53-jähriger Hürther mit seinem BMW die Richtungsfahrbahn Hannover. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit einem Smart eines 79-jährigen Portugiesen. Sein Smart wurde dadurch auf die Mittelschutzplanke geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde der 79-jährige Portugiese lebensgefährlich, der 53-jährige Hürther leicht verletzt. Der 79-jährige Portugiese musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. In Folge des hierbei entstandenen Rückstaus ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Mehrere Fahrzeugführer erkannten zu spät das Stauende und fuhren auf dieses auf. Insgesamt waren dieses Mal vier Fahrzeuge beteiligt. Hierbei wurden ein 57-jähriger Fahrer aus Meinersen, sowie seine 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine 19-jährige Gütersloherin wurde hingegen in ihrem Fahrzeug schwer verletzt. Ein 58-jähriger aus Oer-Erkenschwick blieb unverletzt. Im Rahmen des Staumanagements wurde eine Ableitung an der Anschlussstelle Oelde eingerichtet. Dennoch kam es aufgrund der unfallbedingten Vollsperrung zu größeren Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hannover. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurden Spezialisten eines Paderborner Unfallaufnahme-Teams hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell