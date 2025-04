Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann entwendet Rucksack und wird kurze Zeit später im Hauptbahnhof Nürnberg gefasst

Nürnberg (ots)

Am Samstag (19. April) hat ein 51-jähriger Grieche den Rucksack eines Reisenden im Hauptbahnhof Nürnberg entwendet und damit den Bahnhof verlassen. Da eine Videokamera die Tat aufgezeichnet hat, konnte wenige Stunden später eine Streife der Landespolizei den Dieb festnehmen. Bei der Durchsuchung hat der mutmaßliche Täter nicht nur den Rucksack, sondern auch noch Betäubungsmittel dabei. Die Bundespolizei ermittelt.

Samstagnachmittag rief ein 45-jähriger Inder bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg an und meldete den Verlust seines Rucksacks. Darin hatte der Mann unter anderem 1.000 Euro Bargeld und ein Handy transportiert. Das Gepäckstück hat er seitdem er am Bahnsteig 6 am Hauptbahnhof Nürnberg in einen ICE stieg, nicht mehr bei sich. Dank der Videoaufzeichnung konnten die Tat und der Täter aufgezeichnet werden. Nachdem der Dieb den Rucksack an sich genommen hatte, verließ er den Bahnhof. Kurze Zeit später erkannte eine Streife der Polizei des Freistaats Bayern den Mann im Hauptbahnhof wieder, nahm ihn fest und übergab den mutmaßlichen Täter an die Bundespolizei. Glücklicherweise trug er den Rucksack mit gesamtem Inhalt noch bei sich. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten obendrein Betäubungsmittel auf.

Die Bundespolizei hat gegen 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel leitete die bayerische Landespolizei ein Ermittlungsverfahren ein.

