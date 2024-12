Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Festnahme

Hamm-Heessen (ots)

Als der Bewohner einer Wohnung auf einem Sportgelände an der Fahrenheitstraße am Donnerstag, 19. Dezember, gegen 2.15 Uhr nachts, ein knackendes Geräusch an seinem Fenster bemerkte, entdeckte er einen Einbrecher. Dieser hatte das Fenster aufgehebelt und war gerade dabei in die Wohnung einzusteigen.

Der Zeuge rannte daraufhin aus seiner Wohnung und verständigte die Polizei. Die innerhalb kurzer Zeit eintreffenden Einsatzkräfte konnten den wohnsitzlosen Einbrecher noch in der Wohnung auf frischer Tat antreffen. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen konnten neben Diebesgut auch Einbruchswerkzeug sowie ein Klappmesser aufgefunden werden.

Außerdem wurde auf dem Sportgelände ein Kassenhäuschen aufgebrochen. Auch hierfür ist der 29-Jährige tatverdächtig.

Der Beschuldigte wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (rv)

