POL-BI: Ohnmächtige Frau bestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Bei der Veranstaltung "Treppentanz" sind am Sonntag, 27.04.2025, sollen zwei Bielefelder durch mehrere Angreifer verletzt worden sein. Die Tatverdächtigen entfernten sich in der Unterführung am Bielefelder Hauptbahnhof. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde ein 20-Jähriger gegen 01:30 Uhr bei einer verbalen Auseinandersetzung von mehreren Unbekannten geschlagen. Als sein ...

mehr