Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl eines Pkw scheitert

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Meller Straße hat ein Autodieb am frühen Samstagmorgen, 26.04.2025, mehrfach versucht einen Pkw zu starten. Das Auto stieß dabei gegen einen, ebenfalls auf einem Parkstreifen vor der Einmündung der Theodor-Hymmen-Straße, abgestellten Pkw.

Eine 19-jährige Bielefelderin war selbst gegen 03:10 Uhr auf den laufenden Motor, die eingeschaltete Beleuchtung und den fremden Mann am Steuer ihres Pkw aufmerksam geworden. Als Streifenbeamte an dem Einsatzort eintrafen, saß der Autodieb auf dem Fahrersitz des VW Golf und hielt seinen Arm aus dem geöffneten Fahrerfenster.

Auf die Polizisten machte der 22-jährige Bielefelder den deutlichen Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Anschließend entnahm ihm eine Ärztin auf der Polizeiwache Nord eine Blutprobe. Er wird verdächtigt, den Unfall mit dem gestohlenen Auto verursacht zu haben. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist er nicht. Den Autoschlüssel fand der 22-Jährige in dem VW Golf. Der Pkw soll verschlossen abgestellt worden sein.

An dem VW Golf der 19-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der geparkte VW Golf eines 34-jährigen Bielefelders wurde ebenfalls leicht und in Höhe von circa 500 Euro beschädigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell