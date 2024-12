POL-PPMZ: Körperverletzung vor Club

Mainz (ots) - Am Donnerstag, den 12.12.2024, kam es im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr zu zwei Fällen von Trickdiebstahl im Mainzer Stadtgebiet. Bei den beiden Vorfällen wurde jeweils ein niedriger dreistelliger Betrag erbeutet. Sowohl in der Stadthausstraße in der Mainzer Altstadt als auch in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt wurden die Opfer von den jeweiligen Tätern angesprochen und gebeten, ein Zwei-Euro-Stück in zwei Ein-Euro-Stücke zu wechseln. ...

