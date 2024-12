Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hühner aus Geflügelzuchtverein gestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Im Zeitraum vom 10. Dezember 2024, gegen 16:00 Uhr bis zum 12. Dezember 2024, 16:00 Uhr, kam es in einem Geflügelzuchtverein in der Mainzer Straße "Am Ostergraben" zum Diebstahl mehrerer Hühner.

Wie die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 3 vor Ort feststellten, wurde ein Loch in den Zaun des Geheges geschnitten.

Nach Angaben des Geschädigten wurden insgesamt sechs Rassehühner, bestehend aus einem Hahn und fünf Hennen, entwendet. Der Gesamtwert der Tiere liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell