Geldern (ots) - In Geldern kam es an der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz SLK beschädigt wurde. Das Fahrzeug war am Mittwoch (28. Mai 2025) gegen 17:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20 in Richtung Grunewaldstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde am Montag (02. Juni 2025) ...

mehr