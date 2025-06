Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Spielhalle

Zeuge sieht Täter flüchten

Kerken-Nieukerk (ots)

Durch eine eingeschlagene Glastür sind unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (2. Juni 2026) in eine Spielhalle am Kenger Weg eingedrungen. Sie brachen dort mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Ein Zeuge sah, wie drei dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr aus der Spielhalle flüchteten und in ein bereitstehendes Fahrzeug, in dem eine vierte Person saß, einstiegen. Der Wagen - ein grauer Mercedes mit deutschem Kennzeichen - fuhr danach mit hoher Geschwindigkeit grob in Richtung B9 davon. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

