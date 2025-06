Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Geldern-Hartefeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. Juni 2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus mit angeschlossenem Gärtnereibetrieb an der Heiderper Straße eingedrungen. Durch ein gekipptes Fenster verschafften sie sich Zugang zu einem Büro, das sie nach Diebesgut durchwühlten. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und ein Samsung Mobiltelefon. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

