Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall nach internistischem Notfall

Vier Fahrzeuge beteiligt

Weeze (ots)

Am Montagmittag (2. Juni 2025) gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Weeze ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach jetzigem Erkenntnisstand erlitt ein 66-Jähriger aus Weeze hinter dem Steuer seines BMW einen medizinischen Notfall, als er auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung der Kreuzung zur Kevelaerer Straße unterwegs war. Er fuhr dadurch mit seinem Wagen auf einen Honda FR-V auf, in dem ein 88-jähriger Fahrer aus Weeze saß. Der Honda wurde durch den Aufprall auf den Fiat Punto einer 40-Jähriger aus Weeze geschoben und landete danach im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der BMW hingegen geriet noch in den Gegenverkehr und touchierte dort den Mercedes Vito eines 58-jährigen Vierseners. Der 66-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und später in eine Spezialklinik verlegt. Der 88-jährige Hondafahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Willy-Brandt-Ring gesperrt. (cs)

