POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

PKW fährt in Hauswand

Geldern (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mehr als unsanft geweckt wurde am Montagabend (2. Juni 2025) die Bewohnerin eines Hauses an der Krefelder Straße: Gegen 21:40 Uhr war ein 66-Jähriger aus Geldern in seinem Toyota Yaris auf der Duisburger Straße unterwegs in Richtung Krefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen stoppte er nicht an der Haltelinie der Kreuzung, sondern querte die Krefelder Straße und stieß mit dem Wagen frontal gegen ein Wohnhaus. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann schwer. Die Hauswand wurde stark beschädigt - sie grenzt an das Schlafzimmer der 44-jährigen Bewohnerin, die dort schlafend im Bett lag. Sie wurde durch den Knall geweckt, aber glücklicherweise nicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 66-jährigen Autofahrer fiel positiv aus. Im Krankenhaus, wo er stationär verblieb, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks stabilisierten die beschädigte Hauswand. Ein hinzugerufener Statiker stufte das Wohnhaus als nicht begehbar ein. Die Bewohner mussten daher zunächst anderweitig unterkommen. Der Toyota wurde abgeschleppt. (cs)

