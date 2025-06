Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Kalkar-Wissel (ots)

Am Freitag (30. Mai 2025) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger aus Bedburg-Hau schwer verletzt wurde. Der junge Mann war mit seiner Husqvarna-Maschine auf der Rheinuferstraße in Richtung Grieth unterwegs. Im Bereich einer Einmündung überholte er einen PKW und kollidierte dann mit dem davor fahrenden Nissan Patrol eines 65-Jährigen aus Kalkar, der gerade nach links in den Weidenweg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rheinuferstraße gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell