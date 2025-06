Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zeugin sieht Täter am Werk

Issum (ots)

In der Nacht zu Freitag (30. Mai 2025) hörte eine Anwohnerin an der Gelderner Straße gegen 01:30 Uhr Geräusche von draußen kommend, gegen 02:45 Uhr wurde sie erneut von lauten Werkzeuggeräuschen wach und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten Beschädigungen an einem Zigarettenautomaten an der Örtlichkeit fest. Offenbar hatten Unbekannte versucht diesen zu öffnen, was aber nicht gelang. Gegen kurz nach 05:00 Uhr hörte die Zeugin abermals Geräusche aus der Nähe des Automaten. Dieses Mal sah sie einen Mann, der sich an dem Gerät zu schaffen machte. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, mit einer normalen Statur, aber eher klein. Er trug eine braune Jeansjacke, darunter ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Der Mann flüchtete in Richtung Gartenstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden den Automaten geöffnet vor, es fehlten Zigarettenschachteln und das Bargeldfach. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell