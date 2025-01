POL-BS: Mann wirft Ast auf Auto - Geschädigter gesucht

Braunschweig (ots) - A 2, Fahrtrichtung Hannover, Höhe Peine, 28.01.2025, 15:30h Mehrstündige Vollsperrung wegen umfangreicher Lösch- und Bergungsarbeiten Am gestrigen Dienstagnachmittag bemerkte ein 35-jähriger LKW-Fahrer einen Reifenschaden an seiner Zugmaschine. Während er deshalb auf dem Seitenstreifen anhielt, geriet die rechtsseitige Radhausschale aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das gesamte Fahrzeug und die Ladung, 24t Holz und ...

mehr