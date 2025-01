Polizei Braunschweig

POL-BS: LKW-Brand

Braunschweig (ots)

A 2, Fahrtrichtung Hannover, Höhe Peine, 28.01.2025, 15:30h

Mehrstündige Vollsperrung wegen umfangreicher Lösch- und Bergungsarbeiten

Am gestrigen Dienstagnachmittag bemerkte ein 35-jähriger LKW-Fahrer einen Reifenschaden an seiner Zugmaschine. Während er deshalb auf dem Seitenstreifen anhielt, geriet die rechtsseitige Radhausschale aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das gesamte Fahrzeug und die Ladung, 24t Holz und Kunststoff, über.

Für die Löscharbeiten musste der Auflieger erst entladen werden, sodass eine Vollsperrung erforderlich war. Gegen 21:00h waren die Löscharbeiten durch die Feuerwehr abgeschlossen, sodass zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte und die im Stau stehenden Fahrzeuge abfließen konnten. Der weitere Verkehr wurde an der Anschlussstelle Watenbüttel abgeleitet. Für die Bergung des LKW und die Säuberung der Fahrbahn blieb die Autobahn bis ca. 08:15h weiter vollgesperrt. Mittlerweile sind zwei von drei Fahrstreifen wieder freigegeben.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Schaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich. Zudem müssen Teile der Autobahn durch den Brand saniert werden.

Aufgrund der langen Vollsperrung wurde am späten Abend das Deutsche Rote Kreuz über die Feuerwehr hinzugezogen, um sich um die Personen im Stau zu kümmern und diese mit Wasser und Nahrungsmitteln zu versorgen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell