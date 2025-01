Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Wasserwerker

Braunschweig (ots)

Walkürenring, 27.01.2025, 10:30h

Unbekannter entwendet Schmuck

Am gestrigen Montagvormittag kam es im Siegfriedviertel zu einem Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker. Gegen 10:30h klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Braunschweigerin. Unter dem Vorwand, der Wasserdruck aufgrund eines Rohrbruchs überprüfen zu müssen, erhielt er Einlass in die Wohnung. Zuvor legitimierte er sich mit einem nicht weiter bekannten Ausweis.

Die Seniorin drehte den Wasserhahn im Badezimmer, wie von dem Unbekannten gefordert, auf. Unterdessen kommunizierte der Mann mit einem vermeintlichen Kollegen der sich vor der Tür befand. Nach kurzer Zeit sagte der Mann, dass er mit seinem Kollegen etwas absprechen müsse und verließ die Wohnung. Bei der Dame kam schließlich der Verdacht eines Trickdiebstahls auf. Beim Kontrollieren ihrer Wohnung stellte sie fest, dass Schmuck fehlte. Sie informierte die Kriminalpolizei. Diese nahm den Tatort auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder ihn im Siegfriedviertel gesehen haben. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m groß, schlank, ca. 50 Jahre alt, dunkelbraune Haare, bekleidet mit einer Latzhose oder Overall. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531 476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell