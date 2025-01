Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer ortet gestohlenes Fahrrad - Täter wird durch Polizei gestellt

Braunschweig (ots)

Kohlmarkt - Cyriaksring, 27.01.2025, 22:30-02:00 Uhr

Am gestrigen Abend zeigte ein Braunschweiger den Diebstahl seines Fahrrads an. Dieses konnte er wenige Stunden später im Bereich Münchenstraße orten. Der Eigentümer begab sich eigenständig dort hin und konnte eine männliche Person mit dunkler Jacke und Kapuze beobachten, wie diese mit seinem Fahrrad in Richtung Cyriaksring davonfuhr. Durch die dazugerufene Polizei konnten das Fahrrad und der vom Eigentümer beschriebene Täter festgestellt werden. Das Fahrrad wurde zunächst sichergestellt, bis es nach Abschluss der Ermittlungen wieder an seinen Eigentümer ausgehändigt werden kann. Den 28 Jahre alten Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

