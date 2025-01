Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sattelschlepper mit Tankauflieger kommt von der A14 ab

Ludwigslust/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 heute Mittag ist ein Sattelschlepper mit Tankauflieger von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergung des Gespanns wird sich noch über mehrere Stunden hinziehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 60-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Gespann verloren und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei fuhr er unter anderem durch einen Wildzaun und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den 60-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Zur Bergung des mit Lebensmittel beladenen Tankaufliegers muss die A14 ab der Anschlussstelle Ludwigslust in Fahrtrichtung Kreuz Schwerin bis in den Abendstunden voll gesperrt bleiben. Über den Verkehrsfunk wird die Aufhebung der Vollsperrung bekannt gegeben. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell