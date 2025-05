Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Ruhiger Einsatzverlauf für Feuerwehr und Rettungsdienst an Christi Himmelfahrt



Das Einsatzgeschehen für Feuerwehr und Rettungsdienst in Dresden gestaltete sich am Feiertag Christi Himmelfahrt überwiegend ruhig. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr verlief der Tag vergleichsweise moderat.

Die Feuerwehr Dresden wurde insgesamt zu fünf Brandeinsätzen alarmiert. In der Nacht kam es unter anderem zu Bränden von Müllcontainern, die zügig gelöscht werden konnten. Darüber hinaus wurden zwölf Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung abgearbeitet - darunter Reanimationen sowie Tragehilfen zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Ein Fehlalarm wurde durch einen mutwillig eingeschlagenen Handdruckmelder in einem Wohnhochhaus am Jacob-Winter-Platz ausgelöst.

Der Rettungsdienst verzeichnete ein Einsatzaufkommen auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt 234 Mal wurden die Einsatzkräfte durch die Integrierte Regionalleitstelle Dresden alarmiert. In 58 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz, der Rettungshubschrauber "Christoph 38" wurde zwei Mal im Leitstellenbereich angefordert. Außerdem wurden 50 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Wie zu erwarten war, kam es im Verlauf des Tages zu typischen Einsatzindikationen im Zusammenhang mit erhöhtem Alkoholkonsum. So mussten unter anderem mehrere Patientinnen und Patienten mit Alkoholvergiftungen sowie Verletzungen infolge von Stürzen oder nach körperlichen Auseinandersetzungen medizinisch versorgt werden.

Kleinbrand in den Hellerbergen - rascher Löscherfolg trotz erschwerte Anfahrt

Wann? 29. Mai 2025, 20:11 - 21:47

Wo? Hammerweg, Hellerberge

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem gemeldeten Kleinbrand im Bereich der Hellerberge alarmiert. Das zunächst eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte die Einsatzstelle vom Hammerweg aus nicht erreichen. Auch eine Erkundung zu Fuß blieb erfolglos, da der genaue Brandort nicht auszumachen war. Daraufhin wurde ein Kommandowagen sowie die genauen Koordinaten nachgefordert, um die Lageerkundung zu unterstützen. Die Anfahrt zur Brandstelle erfolgte schließlich über den Moritzburger Weg. Vor Ort konnte ein verlassenes, nicht vollständig abgelöschtes Lagerfeuer festgestellt werden. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes konnte das Löschfahrzeug die Brandstelle nicht direkt anfahren, der Kommandowagen erreichte sie nur unter großer Mühe. Dank der Unterstützung des Leiters der Betriebsfeuerwehr der Hellerauer Marktbäcker, der sich spontan bereit erklärte, mit einem geländegängigen Allradfahrzeug den Wassertransport zu übernehmen, konnte die Berufsfeuerwehr das Feuer mit rund 60 Litern Wasser endgültig ablöschen. Verletzt wurde niemand.

