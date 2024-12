POL-BO: 16-Jähriger im Park Hamme beraubt - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein 18-jähriger Wittener am Montagabend, 16. Dezember, nach Graffitischmierereien in Witten-Bommern. Gegen 18.50 Uhr beobachtete ein 40-jähriger Wittener einen tatverdächtigen Mann, der im Bereich "Am Wettberg" eine Brückenmauer mit Farbe besprühte. Der Zeuge wählte die 110 und hielt den Tatverdächtigen bis zum ...

