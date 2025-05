FW Dresden: Schwerer Arbeitsunfall in Wohnhochhaus - Arbeiter von Betonteil eingeklemmt und reanimiert

Feuerwehr Dresden

Wann? 28. Mai, 09:36 - 11:00 Uhr

Wo? Michelangelostraße, Zschertnitz

Am heutigen Vormittag ist es in einem Wohnhochhaus an der Michelangelostraße zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Bauarbeiter wurde dabei von einem tonnenschweren Betonteil im zweiten Obergeschoss eingeklemmt und schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Betonteil in einem Raum auf den Mann und begrub ihn unter sich. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Flur und dem betroffenen Raum gestaltete sich die Rettung äußerst schwierig. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Dresden gelang es jedoch, das massive Betonteil mithilfe hydraulischer Geräte anzuheben und den Verletzten zu befreien. Der Arbeiter war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar und ohne Kreislauffunktion. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen zeigten Erfolg. Nachdem der Mann transportfähig war, wurde er mithilfe eines Außenaufzugs aus dem Gebäude gebracht und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kollegen des Verunfallten vor Ort. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Michelangelostraße vollständig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt, Striesen und Löbtau sowie der B-Dienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

