Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt in Holstein

Sachschaden durch Feuer an Streifenwagen - Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots)

Ein Streifenwagen der Polizei Neustadt ist am frühen Samstagmorgen (12.04.25) auf dem Gelände vor der Dienststelle in Brand geraten. Dank des schnellen Eingreifens der Polizeibeamten vor Ort, konnte das Feuer abgelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht dem Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung nach.

Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte des Polizeireviers in Neustadt Flammen am Frontbereich eines Streifenwagens, der auf dem dienststellennahen Parkstreifen in der Lienaustraße stand. Ein Beamter reagierte schnell und löschte das Feuer mit einem Handlöscher vollständig ab.

Am Einsatzfahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der versuchten Brandstiftung wurde eingeleitet.

Personen die im tatrelevanten Zeitraum im Bereich der Lienaustraße in Neustadt verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer: 04561-615 0 oder an jeder anderen Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell