Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240805.1 Kiel: Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Probsteier Platz in Neumühlen-Dietrichsdorf zu Sachbeschädigungen an einer Vielzahl von Fahrzeugen. Die Polizeistation Dietrichsdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Morgen des 03.08.2024 meldete sich um 8:00 Uhr ein 35-Jähriger bei der Polizei, da er Beschädigungen an seinem Auto festgestellt habe, welches er über Nacht am Probsteier Platz abgestellt hatte. Durch die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort 14 weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, welche allesamt auf der Gehwegseite Kratzer aufwiesen. Der Tatzeitraum umfasst die Zeit vom 02.08.2024 ab 22:30 Uhr bis zum 03.08.2024 um 08:00 Uhr. Täterhinweise gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine.

Die Polizeistation Dietrichsdorf ermittelt aufgrund der Sachbeschädigungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu den Taten machen oder Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter geben können. Hinweise nehmen wir unter der Telefonnummer 0431/1601450 entgegen.

Ricarda Blucha

