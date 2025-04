Polizeidirektion Lübeck

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (08.04.2025) kam es in Lübeck zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Eine Autofahrerin kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit drei anderen Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zum Unfall aus der Bevölkerung.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr in der Arnimstraße kurz hinter der Straße Am Rittbrook. Eine 84-jährige Lübeckerin befuhr mit ihrem Hyundai die Arnimstraße stadtauswärts.

Die Seniorin kollidierte aus bislang ungeklärten Umständen zunächst mit einem vorausfahrenden Omnibus. Danach kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Audi am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall habe sich das Fahrzeug der Frau gedreht und sei in den Gegenverkehr geraten. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein 56-jähriger Lübecker mit seinem Mercedes auf der Arnimstraße stadteinwärts entgegen. In der Folge stieß der Hyundai mit dem Mercedes zusammen.

Die Seniorin zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus.

An dem Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die anderen unfallbeteiligten Kraftfahrzeuge wiesen ebenfalls mehrere Schäden auf. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa. 36000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei sucht aus diesem Grund nun nach Zeugen, die sich am Dienstagnachmittag zwischen 13:30 und 14:00 Uhr in der Arnimstraße aufgehalten und den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0451-131-6345 oder per E-Mail Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de entgegen.

