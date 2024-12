Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241206.2 - Kiel - Festnahme durch Beamte der Fahrradstaffel

Kiel (ots)

Am späten Abend des 04.12.2024 kontrollierten Beamte der Fahrradstaffel des Polizeibezirksrevier Kiel in der Straße Skandinaviendamm in Mettenhof eine Gruppe von drei Personen, aus der ein Mann umgehend die Flucht ergriff. Den Beamten gelang es die Person anzuhalten und der Kontrolle zu unterziehen. Nach einigen Widrigkeiten ergab eine Abfrage der Personalien einen offen Haftbefehl. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Kurz nach 22 Uhr verfolgten die Polizeibeamten den vor der Kontrolle flüchtenden Mann und kontrollierten diesen. Da er keinerlei Personaldokumente bei sich hatte und unklare Angaben machte, begleiteten die Polizisten ihn zur Wohnanschrift. Auf dem Weg dahin wurden sie massiv durch Bekannte des 37-Jährigen an der Durchführung ihrer polizeilichen Maßnahme gestört, sodass weitere Unterstützungskräfte angefordert werden mussten.

Im Verlauf des Einsatzes gab der Mann nunmehr seine wahren Personalien an, welche später durch Personaldokumente bestätigt werden konnten. So wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Die Beamten nahmen ihn fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Ricarda Blucha

