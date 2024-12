Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241206.1 - Kiel- Die Pressestelle wünscht einen schönen Nikolaustag!

Bild-Infos

Download

Kiel / Plön (ots)

Wir haben zwar keine Schlitten dabei, dafür aber eine Ladung guter Wünsche. Wir hoffen Ihre Stiefel sind prall gefüllt und die Laune ist genauso glänzend wie der Stern auf Ihrem Tannenbaum. Auch die Polizei war letzte Nacht fleißig unterwegs - und keine Sorge, der Nikolaus hat sich an alle Regeln gehalten und nur strahlende Gesichter hinterlassen. Wir können mit Freude berichten, dass kein Schlitten in zweiter Reihe geparkt wurde oder in der Leitplanke gelandet ist. Trotz intensiver Bestreifung konnten unsere Kolleginnen und Kollegen keine Rentiere ohne gültigen TÜV antreffen und auch verdächtige "Einbrecher" entpuppten sich als heimliche Schokoladenlieferanten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nikolaustag voller Lächeln, Überraschungen und leckerer Schokolade. Und denken Sie daran: für einen freundlichen Gruß braucht man keinen Sack voller Geschenke. PS.: Falls der Nikolaus Ihr GPS falsch programmiert hat und Geschenke bei Ihnen fehlen, melden Sie sich. Wir sind geübt in der Spurensicherung!

Stephanie Lage / Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell