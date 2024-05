POL-RE: Haltern am See: Wer kennt den mutmaßlichen Ladendieb?

Recklinghausen (ots) - Gladbeck: Auf der Horster Straße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Spielhalle eingebrochen worden. Wie genau die unbekannten Täter ins Gebäude gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Spielhalle fünf Spielautomaten, ein Geldwechsler und eine Kasse im Tresen-Bereich aufgebrochen. Die Tat passierte zwischen 2.10 Uhr und 3.30 Uhr. ...

