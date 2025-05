Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Pfefferspray attackiert - Geschädigter sucht Bundespolizeiwache auf

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Morgen (11. Mai) soll ein Unbekannter in einer Straßenbahn in Gelsenkirchen, nach einem Streit, einem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 7:55 Uhr wurde ein 41-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen vorstellig. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden sei. Der Deutsche habe sich zuvor in der Straßenbahnlinie 302 befunden. Während der Fahrt habe er aus Versehen einen anderen Fahrgast angerempelt. Daraus habe sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt und der Gelsenkirchener sei von dem Mann mehrfach beleidigt worden. Als der Unbekannte die Bahn an der Haltestelle "Heinrich-König-Platz" verließ, soll er dem Geschädigten aus kurzer Distanz mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Ein Zeuge (59) habe die Tathandlung beobachtet und leistete vor Ort Erste Hilfe. Der Reisende bestätigte die Aussage des 41-Jährigen.

Der Geschädigte konnte den Polizisten eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen nennen. Dieser habe die Straßenbahn 302 von der Haltestelle "Grillostraße" bis zum "Heinrich-König-Platz" genutzt. Der Mann sei 30 bis 40 Jahre alt und trug einen dunkelroten Kapuzenpullover. Die Tat ereignete sich zwischen 7:40 Uhr und 7:50 Uhr.

Die Beamten forderten die Videoaufnahmen aus der Straßenbahn an. Der 41-Jährige suchte wenig später zur medizinischen Behandlung ein Krankenhaus auf. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen Unbekannt ein.

