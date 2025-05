Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung auf Bahnsteig - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Bielefeld (ots)

Am Samstagmorgen (10. Mai) hat ein Mann auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Bielefeld in Gegenwart mehrerer Frauen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Den Angaben der drei Frauen zufolge rauchten sie auf dem Bahnsteig eine Zigarette, als sie bemerkten, dass ein Mann nur wenige Meter von ihnen entfernt onanierte. Die Frauen stiegen in den bereitgestellten Zug, woraufhin der Mann ebenfalls den Zug betrat. Nur wenige Augenblicke später verließ er den Zug wieder, beobachtete die Frauen vom Bahnsteig aus und setzte seine zuvor gezeigte sexuelle Handlung fort.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann auf dem Bahnsteig an. Immer noch hantierte er an seiner Hose, bedeckte diese jedoch mit einem Blatt Papier. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung verhielt sich der 36-jährige Mann aus Dissen a.TW. unkooperativ und verbal aggressiv. Auf Vorhalt, gab er an, nichts gemacht zu haben.

Die gesicherten Videoaufnahmen sprachen da allerdings eine andere Sprache. Diese bestätigen die Angaben der Frauen und eines Zugbegleiters.

Gegen den pakistanischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell