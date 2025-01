Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Leichtverletzter nach Unfall - 30.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag (10:15 Uhr) war ein 36-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Römerstraße unterwegs. Von hier aus wollte er geradeaus auf der Kanalstraße weiterfahren. Auf der Wartburgstraße war ein 57-jähriger Autofahrer aus Herne in Richtung A2 unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Der 36-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort, war die Ampel zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb.

