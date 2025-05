Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in Recyclingunternehmen: Lageupdate 14:00 Uhr

Dresden

Wann? 23. Mai 2025, seit 05:21 Uhr

Wo? Am Lugaer Graben, Großzschachwitz

Die Löscharbeiten an der betroffenen Industriehalle schreiten voran. Das Technische Hilfswerk (THW) ist vor Ort und unterstützt mit Radladern beim Ausräumen des Brandguts. Dieses wird ins Freie verbracht und dort gezielt abgelöscht. Parallel dazu kommen Greifbagger zum Einsatz, um Teile der Gebäudefassade zu entfernen. Dadurch gelangt zwar vermehrt Sauerstoff an den Brandherd, was die Rauchentwicklung vorübergehend verstärkt - gleichzeitig kann jedoch das Löschmittel noch gezielter aufgebracht werden.

Die bisher durchgeführten Luftmessungen im Stadtgebiet haben keine kritischen Schadstoffwerte ergeben. Auch die Geruchsbelästigung hat deutlich nachgelassen und ist derzeit überwiegend nur noch im direkten Umfeld der Einsatzstelle wahrnehmbar. Im Zuge der weiteren Löscharbeiten kann es in unmittelbarer Nähe des Brandortes - insbesondere im Bereich einer angrenzenden Kleingartenanlage - wiederholt zu Rauchniederschlag kommen. Weitere Auswirkungen sind nach aktuellem Stand nicht abzusehen. Aus diesem Grund wird die Warnung der Bevölkerung mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in den morgigen Tag andauern. Um die Einsatzkräfte vor Erschöpfung zu schützen, erfolgt ein regelmäßiger Personalwechsel. Aktuell sind rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) im Einsatz. Die Versorgung übernimmt die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz. Auch in der Nacht wird die Einsatzstelle durch Kräfte vor Ort gesichert, um eine durchgehende Brandwache sicherzustellen. Bei einer signifikanten Lageänderung wird die Öffentlichkeit umgehend informiert.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

