FW Dresden: Vegetationsbrand am Luftbad Dölzschen - rund 300 Quadratmeter Waldboden betroffen

Dresden (ots)

Wann? 12. Mai 2025, seit 12:09 Uhr

Wo? Tharandter Straße, Dölzschen

Am heutigen Tag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vegetationsbrand in einem schwer zugänglichen Waldstück nahe dem Luftbad Dölzschen. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte eine starke weiß-graue Rauchentwicklung fest, die durch den Wind weit sichtbar verweht wurde. Auch Brandgeruch war deutlich wahrnehmbar. Mehrere Trupps begaben sich zu Fuß zur Erkundung der Einsatzstelle. Die Einsatzleitung strukturierte den Einsatz in zwei Abschnitte, um eine effektive Brandbekämpfung zu gewährleisten. Anfangs erfasste das Feuer eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Aufgrund der trockenen Vegetation breitete sich der Brand jedoch rasch auf etwa 300 Quadratmeter aus. Mit mehreren Strahlrohren sowie gezieltem Wassereinsatz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Um ausreichend Löschwasser an die schwer erreichbare Brandstelle zu fördern, mussten mehrere hundert Meter Schlauchleitungen verlegt werden. Zusätzlich wurden Tanklöschfahrzeuge mehrerer Stadtteilfeuerwehren nachalarmiert. Zur Unterstützung der Lageerkundung kam die Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zum Einsatz. Die aus der Luft gewonnenen Aufnahmen verschafften der Einsatzleitung einen umfassenden Überblick über das Gelände und die Ausdehnung der Brandfläche. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz - darunter Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der Stadtteilfeuerwehren Bühlau, Gorbitz, Klotzsche, Lockwitz und Weißig, der Drohnenstaffel sowie der B-Dienst. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Tharandter Straße auf Höhe des Straßentunnels voll gesperrt werden. Die Sperrung wird in Kürze aufgehoben. Eine Nachkontrolle der Einsatzstelle erfolgt am Abend durch Kräfte der Wache Löbtau.

